Melihat Kekuatan dan Kejayaan Militer Indonesia di Era Soekarno, Ditakuti Banyak Negara

JAKARTA - Melihat kekuatan dan kejayaan militer Indonesia di era Presiden Soekarno, menarik untuk dibahas.

Saat kepemimpinan Soekarno, kekuatan militer Indonesia telah mendapat pengakuan dunia sekitar tahun 1950-1960-an. Diketahui, Alutsista milik Tanah Air sangat disegani di dunia.

Pada masa itu dua sistem senjata yang paling banyak diakuisisi adalah kapal perang dan pesawat tempur. Dimana hal tersebut sesuai dengan kondisi geopolitik Indonesia yang membutuhkan pertahanan wilayah yang merupakan negara kepulauan.

Berikut ini sejumlah mesin perang yang membuat militer Indonesia kuat pada era Soekarno dilansir beragam sumber, Senin (8/1/2024).

KRI Irian

Kekuatan Angkatan Laut NKRI merupakan salah satu yang paling mematikan di dunia pada masa Soekarno. KRI Irian adalah kapal maha dahsyat, kekuatan terbesar yang dimiliki Indonesia kala itu.

Panjang tubuh KRI Irian sekitar 210 meter dengan lebar 22 meter. KRI Irian juga menjadi kapa terberat dengan bobot mencapai 16.640 ton. Namun diluar ukurannya yang sangat fantastis itu, hal yang membanggakan dari KRI Irian adalah kemampuan tempurnya yang sangat luar biasa.

Dengan sistem persenjataan yang mengerikan di mana terdapat 12 meriam pasif pada beberapa titik. Didukung dengan beberapa buah triple gun untuk mengatasi serangan udara dan slot tabung torpedo untuk menghajar kapal selam musuh.

Pesawat Pembom TU-16

Selain deretan pesawat tempur terbaik, Indonesia juga pernah mempunyai beberapa unit pesawat TU-16 Badger. Pesawat ini merupakan pesawat bomber, namun bisa juga dipakai untuk berbagai hal, seperti misi intelejen, patrol, dan lain sebagainya.

Indonesia salah satu negara dari beberapa negara yang bisa mendapatkan persawat ini. Pesawat TU-16 Badger didapatkan dari hubungan Indonesia dengan Uni Soviet yang sangat baik.

Meski mempunyai kemampuan yang mematikan, Pesawat TU-16 Badger dimuseumkan dengan cepat seiring berakhirnya masa kepresidenan Soekarno.

Helikopter M-16

Helikopter M-16 adalah salah satu helikopter ampuh pada masa itu. Dilihat dari mesinnya, helikopter ini tipe kelas berat yang memiliki tugas-tugas yang ekstrim. Seperti logistik dari jumlah yang masif, kendaraan tempur hingga satu kompi pasukan.

Hal yang mengagumkan dari helikopter M-16 ialah kemampuan manuvernya yang sangat baik dan mumpuni. Helikopter ini sangat stabil ketika mendarat di area yang tidak rata . TNI sendiri pernah membuktikan kalau helikopter ini mempunyai kegaharan tersebut.

Helikopter M-16 mampu dioperasikan pada cuaca yang ekstrim sekalipun, berkat spesifikasi mesinnya yang mumpuni.