Begini Isi Ramalan Jayabaya untuk Masa Depan Pulau Jawa

Isi Ramalan Jayabaya untuk Masa Depan Pulau Jawa/ist

JAKARTA – Isi ramalan Jayabaya untuk masa depan Pulau Jawa akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Jayabaya merupakan raja ke-4 Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1135 – 1159 Masehi. Pada pemerintahan Jayabaya, Kediri mengalami masa kejayaan.

Raja Jayabaya dikenal dengan ramalannya yang disebut Jangka Jayabaya. Ramalan ini berisi tentang keadaan sosial, politik, hingga bencana yang mungkin akan terjadi.

Jayabaya meramalkan jika nantinya Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. “Pulo Jawa pecah dadi loro,wong Jawa kari separo” bunyi ramalan itu, yang berarti “Pulau Jawa akan terblah menjadi dua, masyarakat Jawa tinggal separuh”.

Masyarakat Jawa meyakini berkaitan erat dengan Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah.