HOME NEWS NASIONAL

Sumedang Kembali Diguncang Gempa, Kekuatan M3,1

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |14:17 WIB
Sumedang Kembali Diguncang Gempa, Kekuatan M3,1
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa kembali mengguncang Sumedang, Jawa Barat, Senin 8 Januari 2024, pukul 14.02 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 5 km timur laut kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada koordinat 6.82 Lintang Selatan – 107.95 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.1, 08-Jan-2024 14:02:01WIB, Lok:6.82LS, 107.95BT (5 km TimurLaut KAB-SUMEDANG-JABAR), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
