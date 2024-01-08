Ganjar Pranowo Dinilai Menang Debat Ketiga Capres, Shownya Bagus dan Outfitnya Memikat

BANDUNG - Penampilan Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat capres ketiga pada Minggu 7 Januari 2024 malam dinilai akan menjadi perbincangan publik luas hingga sepekan ke depan.

Penilaian itu disampaikan pengajar Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya Jakarta yang juga mantan Tenaga Ahli Komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP), Agustinus Rahardjo. Menurutnya, secara substansi pada debat ketiga ini, Ganjar diuntungkan dengan tiga hal.

Pertama, karena tampak sekali ‘head to head’ gesekan antara Prabowo dan Anies dalam banyak kesempatan. Keduanya saling sindir, saling serang, dan saling merendahkan.

“Secara show bagus, karena namanya debat harus menarik ya. Tapi secara kesantunan politik, mereka (Prabowo dan Anies) nampak melemahkan diri sendiri. Apalagi dengan adegan penutup tak mau bersalaman di antara keduanya,” kata pria yang akrab disapa Jojo ini dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).