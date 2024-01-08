Pakai Jaket Bomber saat Deklarasi Pemuda Gama, Mahfud MD : Buatan Lokal tapi Kelihatan Mewahkan?

Mahfud MD turun dari mobil untuk menghadiri Deklarasi Pemuda Gama Pantura di Indramayu (Foto: MPI/Andrian Supendi)

INDRAMAYU - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD, mengenakan outfit jaket bomber saat menghadiri acara Talk Show dan Deklarasi Pemuda Gama Pantura, di Gor Daharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Outfit tersebut hampir sama persis dengan yang ia kenakan saat menghadapi debat capres ketiga yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu 7 Januari 2024, kemarin malam. Hanya saja, kali ini berwarna cokelat muda.

Mahfud MD menjelaskan, outfit tersebut merupakan hasil karya warga lokal, yang dipilih sesuai dengan tema dari paslon nomor urut tiga, yakni ekonomi kerakyatan.

BACA JUGA:

"Jaket yang dipakai kemarin malam itu terkait ekonomi kerakyatan," kata Mahfud, kepada MNC Portal Indonesia.