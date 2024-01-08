Gempa M3,1 Guncang Sumedang, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa kembali mengguncang Sumedang, Jawa Barat, Senin 8 Januari 2024, pukul 14.02 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 10 km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 5 km timur laut kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada koordinat 6.82 Lintang Selatan – 107.95 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.1, 08-Jan-2024 14:02:01WIB, Lok:6.82LS, 107.95BT (5 km TimurLaut KAB-SUMEDANG-JABAR), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. Pusat gempa berada di darat 6 km TimurLaut Kab. Sumedang. Gempa dirasakan (MMI) II-III Sumedang Utara.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)