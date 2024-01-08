Performa Capres di Debat Ketiga: Ganjar Cerdas, Anies Ofensif, Prabowo Defensif

JAKARTA -Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo tampil cerdas dalam debat ketiga capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu 7 Januari malam.

Sementara capres nomor urut 01 Anies Baswedan tampil ofensif sejak awal kick off, dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto cenderung bertahan alias defensif.

“Dalam debat ketiga ini, Ganjar cerdas. Anies bernas dan ofensif. Prabowo defensif, namun kurang elaboratif,” kata Umam kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Menurut Umam, Ganjar mampu mengelaborasi argumen terkait visi misi pertahanan, keamanan dan diplomasi ekonomi yang bakal dipegangnya jika memimpin Indonesia. Pola penampilan Ganjar juga lebih tertib, memiliki konfrontasi yang terukur dan substansi yang impresif.