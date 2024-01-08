Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Divonis 14 Tahun Penjara, Ini yang Meringankan dan Memberatkan Rafael Alun

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:11 WIB
Divonis 14 Tahun Penjara, Ini yang Meringankan dan Memberatkan Rafael Alun
Rafael Alun usai divonis 14 tahun penjara (foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan badan.

Kemudian, mantan Pejabat Ditjen Pajak itu juga dikenai untuk membayar uang pengganti senilai Rp10 miliar subsider 3 tahun.

Hukuman tersebut diberikan lantaran Rafael Alun Trisambodo terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa pun menyebutkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Menurutnya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman pidana.

