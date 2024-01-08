Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MK Resmi Lantik Tiga Anggota MKMK Permanen

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:16 WIB
MK Resmi Lantik Tiga Anggota MKMK Permanen
Pelantikan anggota MKMK (foto: dok ist)
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melantik tiga anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada hari ini, Senin, 8 Januari 2024. Pengucapan sumpah dilakukan bergantian antara ketiga anggota itu di Aula Lantai Dasar Gedung II MK.

Ketiga anggota MKMK yang dilantik ialah Ridwan Mansyur dari unsur Hakim Konstitusi; I Dewa Gede Palguna, dari unsur tokoh masyarakat; dan Profesor Yuliandri, Mantan Rektor Universitas Andalas, Padang dari unsur akademisi berlatar belakang bidang hukum.

Adapun prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dan disaksikan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Foekh, Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat. Hakim konstitusi Anwar Usman terpantau tidak hadir.

Dalam sambutannya, Suhartoyo berharap anggita MKMK dapat menjaga indepedensi dan pardial dalam menjalankan tugas. "Secara kelembagaan kaki MK sangat harapkan kepada bapak-bapak bertiga untuk bisa independen, parsial," tutur Subartoyo.

