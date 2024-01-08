Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Terminal Pakupatan Serang, Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:16 WIB
Jokowi Resmikan Terminal Pakupatan Serang, Dorong Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum
Presiden Jokowi meresmikan Terminal Pakupatan Kota Serang (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Terminal Pakupatan Tipe A di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (8/1/2024). Presiden mengapresiasi kerja sama Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah setempat sehingga pembangunan terminal tersebut dapat terlaksana dengan baik.

"Saya sangat menghargai Kementerian Perhubungan yang bekerjasama dengan Pemda, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota sehingga Terminal Pakupatan ini terwujud bisa dibangun," kata Presiden.

Presiden juga berharap bangunan terminal yang terinspirasi dari salah satu motif batik Banten yaitu motif Pawaranggen tersebut dapat mengubah citra terminal menjadi lebih baik. Presiden tidak ingin terminal memiliki citra yang tidak aman dan banyak preman.

"Terminal itu tempat yang nyaman, pelayanannya baik, dan juga mendorong usaha-usaha kecil dan usaha-usaha menengah untuk juga bisa memperdagangkan produk-produknya di terminal yang kita miliki," ungkap Presiden.

