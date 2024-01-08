Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi soal Debat Capres: Substansi Tidak Kelihatan, Justru Saling Serang

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |15:59 WIB
Jokowi soal Debat Capres: Substansi Tidak Kelihatan, Justru Saling Serang
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut debat capres yang dilakoni ketiga calon yang digelar tadi malam di Istora, Senayan, Jakarta, tidak kelihatan substansi yang disampaikan.

Menurutnya yang disampaikan oleh ketiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hanya saling serang.

"Ya yang pertama, memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak keliatan. Yang keliatan justru saling menyerang yang sebetulnya enggak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, enggak apa-apa," kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Menurut Jokowi, jika para capres hanya menyerang personal pribadi saja, edukasi kepada masyarakat tidak tersampaikan. Hal tersebutlah yang membuat banyak pihak kecewa.

"Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa," kata Jokowi.

