Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Terdakwa dan JPU Kompak Pikir-pikir

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:00 WIB
Rafael Alun Divonis 14 Tahun Penjara, Terdakwa dan JPU Kompak Pikir-pikir
Sidang vonis Rafael Alun (foto: MPI/Habibi)
A
A
A

JAKARTA - Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Hal itu sebagaimana sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Usai mendengarkan amar putusan tersebut, Rafael Alun dan tim hukum belum menentukan sikap menerima atau mengajukan banding atas vonis tersebut.

"Pikir-pikir Yang Mulia," kata Alun kepada Hakim usai berkoordinasi dengan tim hukumnya.

Hal senada juga disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan menentukan sikap atas putusan tersebut dalam kurun satu pekan mendatang.

"Kami juga menyatakan pikir-pikir Yang Mulia," ujar JPU.

Sebelumnya, Terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan badan.

Kemudian, mantan Pejabat Ditjen Pajak itu juga dikenai untuk membayar uang pengganti senilai Rp10 miliar subsider 3 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3178006//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nL6X_large.jpg
Respons KPK Terkait Permintaan Mahfud MD Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177959//kpk-X7h5_large.jpg
KPK Panggil Eks Sekjen Kementan Terkait Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177872//yudi-sHfU_large.jpg
Yudi Purnomo Tolak Kembali ke KPK, Pilih Jadi Kritikus Tajam dari Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177519//kpk-oIj5_large.jpg
KPK Periksa Pejabat BPK, Terkait Kasus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177308//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-LFBs_large.jpg
Kasus Dana Operasional Papua Rp1,2 Triliun: KPK Telusuri Penggunaan Uang Hasil Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177286//kpk-83hf_large.jpg
Heboh Mahfud Sebut Ada Dugaan Mark Up di Kereta Cepat Whoosh, Ketua KPK Angkat Bicara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement