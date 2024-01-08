Capres Saling Serang, Jokowi: Debat Selanjutnya Agar Lebih Baik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa debat Pilpres 2024 oleh ketiga capres yang digelar tadi malam di Istora, Senayan, Jakarta tidak ada substansi visi yang disampaikan.

Menurutnya yang disampaikan oleh ketiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hanya saling serang.

"Ya yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak keliatan. yang keliatan justru saling menyerang yang sebetulnya gapapa asal kebijakan. asal policy, asal visi gapapa," kata Jokowi, Senin (8/1/2024).

BACA JUGA: Penampilan Ganjar Pranowo Dinilai Unggul saat Debat Ketiga Pilpres 2024

Dikatakan Jokowi, jika para capres hanya menyerang personal pribadi saja, edukasi kepada masyarakat tidak tersampaikan. Hal tersebutlah yang membuat banyak pihak kecewa.

"Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. saya kira akan banyak yang kecewa," kata Jokowi.