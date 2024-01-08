Periksa Petinggi Gerindra soal Korupsi Gubernur Malut, KPK: Terkait Perizinan Tambang!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif pada Jumat, 5 Januari 2024.

Pemeriksaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait perkara dugaan suap Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

BACA JUGA: KPK Periksa Petinggi Gerindra Terkait Dugaan Korupsi Gubernur Maluku Utara

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan, penyidik mencecar Syarif terkait aliran uang yang diterimanya dari Abdul Gani.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan penerimaan uang dari tersangka AGK (Abdul Gani Kasuba)," kata Ali di Jakarta. Senin (8/1/2024).

Tak hanya itu, tim penyidik lembaga antirasuah juga mencecar yang bersangkutan terkait perizinan tambang.