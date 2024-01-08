Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tampil Impresif di Debat Ketiga, Ganjar Pranowo Banjir Pujian dari Para Pakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |16:29 WIB
Ganjar Pranowo (tengah) tampil memukau saat debat ketiga Pilpres 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dinilai tampil memuaskan pada debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam. Berbagai sanjungan pun datang dari pakar.

Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie misalnya yang menyanjung kesiapan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu. Menurutnya, Ganjar tampil paling siap di antara dua capres lainnya.

“Pak Ganjar paling siap dari semuanya. Terakhir Pak Ganjar mengeluarkan semua data yang dia miliki. Itu menurut saya keren lah. Pak Anies ngomong banyak yang bagus, tapi kurang clear,” kata Connie dikutip dari keterangan pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (8/1/2024).

