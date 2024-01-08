Andi Widjajanto: Debat Terakhir Kembali Jadi Panggung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, sukses menguasai isu pertahanan saat debat pilpres ke-3 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan menggelar dua kali debat lagi sebelum masa pencoblosan 14 Februari 2024.

Deputi Komunikasi 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengatakan, debat ketiga yang seharusnya bisa dikuasai oleh capres nomor urut dua, Prabowo Subianto karena masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) justru malah Ganjar Pranowo yang dianggap paling menonjol.

"Isu yang dibilang bukan isunya Mas Ganjar. Debat ke-3 kemarin ya itu isunya Pak Prabowo. Ternyata begitu debat ke-3 isunya Pak Prabowo malah menjadi panggungnya mas Ganjar," ujar Andi, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Dia menganggap, debat ke-5 atau terakhir yang digelar KPU, akan kembali menjadi panggung bagi Ganjar. Sebab tema yang diangkat dalam debat tersebut adalah tentang kesehatan.

"Ya debat ke-5 ini isunya Mas Ganjar banget ya, tampaknya kerja kami di TPN lebih ringan untuk menyiapkan debat ke-5 tersebut," ucapnya.