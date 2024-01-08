Soal Buka Data Pertahanan di Debat Capres, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) data mengenai pertahanan bangsa Indonesia tidak bisa semuanya dibuka dan dijabarkan dalam forum terbuka khususnya debat pilpres 2024.

Menurutnya, ada data-data pertahanan yang harus tetep dipertahankan agar menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka. Tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Jokowi mengatakan, bahwa data pertahanan tidak bisa dibuka sembarangan. Sebab, katanya, didalam data tersebut ada strategi besar negara Indonesia.

"Karena ini menyangkut strategi besar negara gabisa semua dibuka kaya toko kelontong nggak bisa," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mencecar Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto terkait penurunan indeks pertahanan Indonesia. Apalagi, saat ini Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

“Pak Prabowo Saya senang sekali bapak memantik Saya, data Saya tidak benar, silakan bantah data Saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya, izinkan,” kata Ganjar mengawali pertanyaannya kepada Prabowo di sesi tanya jawab debat ketiga Pilpres 2024, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Ganjar pun mengungkapkan penurunan indeks pertahanan Indonesia dimulai Global Based Index yang bersumber Institute for Economics and Peace. “Pak, Global Based Index kita menurut sumber Institute for Economics and Peace kita turun Pak. Kalau close up boleh, saya bawakan ini dari rumah.”

“Mari kita bicara data yang benar, Global Militarisation Index kita sumbernya Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) turun, semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Lowy Institute Asia Power Index turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS (International Institute for Strategic Studies) sumbernya Military Balance+ turun,” kata Ganjar.