HOME NEWS NASIONAL

PERISKOP 2024: Indonesia Bakal Punya Presiden dan Wakil Presiden yang Baru di 2024, Siapa yang Layak?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:10 WIB
PERISKOP 2024: Indonesia Bakal Punya Presiden dan Wakil Presiden yang Baru di 2024, Siapa yang Layak?
Contoh surat suara Pilpres 2024 (Foto: KPU)
A
A
A

JAKARTA - Proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 telah memasuki masa kampanye.

Tiga pasangan calon berebut menjadi orang nomor 1 dan 2 di Indonesia. Mereka punya program yang sama-sama mentereng.

Menilik laman Komisi Pemungutan Suara (KPU), sesuai Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak 2024, Senin, 13 November 2023, Komisi Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mereka adalah, nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor 2 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan nomor 3 adalah Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

VISI MISI PASANGAN CALON

Ada baiknya sebelum memilih, kita perlu memahami visi dan misi ketiga pasangan calon. Berikut visi misi tiga paslon menurut dokumen resmi dari masing-masing pasangan:

1. Anies-Muhaimin


Mengusung visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua". Pasangan ini mengusung visi kesetaraan dan menyoroti keadalina yang tak dimiliki secara merata oleh masyarakat Indonenesia.

Dalam dokumen resminya, pasangan yang sering disingkat AMIN itu memastikan, jika terpilih, seluruh anak bangsa akan mendapatkan keadilan yang sama tanpa terkecuali.

"Indonesia di mana setiap anak bangsa mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Indonesia di mana hak-hak asasi setiap warganya dilindungi oleh negara sebagai tanggungjawab konstitusional,"

"Inilah visi kami yang akan kami wujudkan jika diberi amanah untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029," demikian isi dokumen soal visi dari paslon AMIN.

Pasangan Anies-Cak Imin memiliki misi yang mereka sebut sebagai "8 jalan perubahan".

Misi tersebut diuraikan dalam bentuk agenda dan program berikut:

1. Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air.

2. Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global.

3. Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang.

4. Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan.

5. Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlak, serta Berbudaya.

6. Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa.

7. Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia.

8. Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat.

Halaman:
1 2 3
      
