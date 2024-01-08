Pemkab Bogor Komitmen Dukung Percepatan Pembangunan KEK Lido

PENJABAT Bupati Bogor Asmawa Tosepu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin terima audiensi dari manajemen Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Lido di Ruang Rapat Bupati Bogor. Hal ini untuk memperkuat sinergi optimalisasi pembangunan kawasan tersebut.

Asmawa mengungkapkan senantiasa berkomitmen untuk mendorong percepatan pemenuhan terwujudnya semangat pembangunan KEK Lido. Berbagai bukti komitmen yang dilakukan oleh Pemkab Bogor revisi RTRW, penetapan Perda dan lainnya.

"Saya berkomitmen mendorong percepatan pemenuhan terwujudnya semangat pembangunan KEK Lido ini. Melalui sinergitas ini, kami harap pengembangan proyek KEK Lido ini bisa selaras dan sinkron dengan perencanaan daerah Kabupaten Bogor," kata Asmawa dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

BACA JUGA:

Ia juga berharap adanya KEK Lido ini bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor baik dari sisi ekonomi juga pembukaan lapangan kerja.

"Kami sepakat KEK Lido ini harus didorong, harapannya KEK Lido menjadi gula untuk hadirnya semut yang kemudian bisa dirasakan manisnya oleh seluruh warga Kabupaten Bogor," ungkapnya.