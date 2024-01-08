Viral Minimarket Berpemandangan Terindah di Indonesia, Saksikan di Okezone Updates!

JAKARTA - Okezone Updates hari ini, Senin (8/1/2014), menyajikan berita tentang sebuah minimarket di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Minimarket itu belakangan viral di media sosial karena menawarkan pemandangan alam yang spektakuler dengan latar belakang kaldera Gunung Batur, hingga menjadi favorit warga yang melintas.

Tak heran pengunjung yang berbelanja di minimarket ini betah berlama-lama sambil nongkrong bersama teman atau keluarga. Apalagi tersedia area duduk dan bersantai sambil menikmati kopi dan camilan.

Bahkan minimarket yang baru buka sejak awal Desember 2023 ini, dinobatkan warganet sebagai minimarket dengan pemandang tercantik di indonesia.