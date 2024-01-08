Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Direktur TPM Rake Narendra: Hanya Ganjar yang Sebut Pentingnya Peran Diaspora Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:54 WIB
Direktur TPM Rake Narendra: Hanya Ganjar yang Sebut Pentingnya Peran Diaspora Indonesia
Rake Narendra. (Foto: TPM Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Pemenangan Diaspora Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud, Rake Narendra N. Ampeldenta menilai hanya Ganjar Pranowo yang menyebut pentingnya peran diaspora Indonesia. Kemudian ia menilai Ganjar tampil memukau dan tampak menguasai masalah juga sangat solutif dalam menjawab pertanyan-pertanyaan dari panelis.

"Saya rasa hanya Pak Ganjar yang menyebut pentingnya peran Diaspora Indonesia terutama sebagai bagian dari diplomasi luar negeri. Tadi kita lihat bagaimana Pak Ganjar menyebut NIKI, Rich Brian, Voice of Baceprot yang mampu membawa nama Indonesia dipentas dunia," tutur Rake, Senin (8/1/2024).

 BACA JUGA:

Kemudian Rake juga mengapresiasi Ganjar yang menyebut Carina, ilmuwan dan peneliti asal Jakarta yang berprofesi sebagai Senior Scientist di Oxford yang merupakan salah satu ilmuwan inti di balik formulasi vaksin COVID-19 AstraZeneca. Rake menyebut ini menjadi angin segar bagi dunia riset dan inovasi di Indonesia, di mana Ganjar juga menyebutkan hal tersebut dalam dokumen visi-misinya. 

"Tadi kita juga lihat bagaimana Pak Ganjar juga mengapresiasi Carina, ilmuwan kita yang hebat yang merupakan salah satu ilmuwan di balik Vaksin COVID-19 AstraZeneca. Ini menjadi angin segar bagi dunia riset dan inovasi kita ke depan, bahwa Pak Ganjar ke depan akan melibatkan talenta-talenta terbaik kita untuk berkolaborasi membangun ekosistem riset kita. Kalau kita lihat dalam dokumen visi-misi juga jelas bahwa Pak Ganjar menyiapkan beberapa strategi untuk membangun ekosistem riset dan inovasi kita, seperti meningkatkan dana riset dan inovasi sebesar 1 persen atau lebih dari PDB secara bertahap pada 2029" tambahnya.

Rake juga menggarisbawahi peran penting Kedutaan Besar Indonesia yang ada di luar negeri sebagai promotor kebudayaan Indonesia dan menarik potensi yang ada di Luar Negeri untuk masuk ke Indonesia yang juga disebut oleh Ganjar saat debat.

