Prabowo Ajak Ngobrolin Data, Mahfud MD: Itu Namanya Rembukan Bukan Debat

INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak capres nomor urut 1 Anies Baswedan untuk buka-bukaan soal data yang dikeluhkan saat debat capres di Istora Senayan, pada Minggu 7 Januari 2024, malam.

Ketika diminta untuk menunjukkan data terkait pengadaan Alutsista dan pengelola food estate oleh Anies Baswedan, Prabowo malah mengajaknya ngopi.

Terkait hal itu, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan, data tersebut harus dibuka ke publik, bukan mengajak untuk minum berdua.

"Ya silakan aja kalau Pak Anies mau datang. Tetapi menurut saya, kalau debat ya datanya harus dibuka dalam debat itu, bukan ngajak minum berdua," kata Mahfud, usai menghadiri acara Talk Show dan Deklarasi Pemuda Gama Pantura, di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (8/1/2024).

Mahfud menegaskan, tidak semua yang ditanyakan dalam debat itu bersifat rahasia. Ia menyebut, yang menyangkut rahasia negara sesuai dengan Undang-undang di antaranya yaitu strategi pertahanan dan intelijen.

"Kalau yang menyangkut dengan anggaran itu ya dibuka ke publik. Karena itu tanggung jawabnya ke publik. Bukan ngajak ngomong berdua, untuk bicara data. Kalau ngajak ngomong berdua namanya rembukan, bukan debat," ujar Mahfud.