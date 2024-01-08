Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Disambut Meriah Anak Muda di Acara Demokreasi di Senayan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:36 WIB
Ganjar Disambut Meriah Anak Muda di Acara Demokreasi di Senayan
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri acara Demokreasi yang digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024) malam. Acara ini turut dihadiri banyak anak muda yang ingin melihat dan mendengar langsung pemaparan Ganjar di acara ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 19.20 WIB. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu disambut antusias dari para anak muda.

Banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan gawainya untuk mengabadikan momen kedatangan Ganjar. Tak sedikit dari mereka yang juga meminta salaman dengan Ganjar.

Fico Fachriza, salah satu pemandu acara ini juga turut menyambut kedatangan Ganjar. Dia menyebut aura Ganjar pada malam hari ini sangat cerah.

