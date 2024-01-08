Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Acara Demokreasi, Ganjar Pranowo Diskusi Langsung dengan Generasi Muda

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:56 WIB
Hadiri Acara Demokreasi, Ganjar Pranowo Diskusi Langsung dengan Generasi Muda
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo di acara Demokreasi (foto: dok MPI)
JAKARTA - Acara diskusi Demokreasi yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud digelar di Gedung Sebaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Tak hanya itu, terlihat pula Arsjad Rasyid (Ketua TPN Ganjar Mahfud), Yanuar Nugroho (Akademisi, Pakar dan Praktisi Kebijakan Publik) dan Satya Heragandhi (Ketua Tim Program Unggulan TPN Ganjar Mahfud).

Bahkan, kalangan artis pun tak ketinggalan untuk mengikuti sesi diskusi oleh Ganjar malam ini. Mereka diantaranya Thariq Halilintar, Young Lex hingga komedian Fico Fachriza yang dipercaya memandu acara. Dalam kesempatan ini, Ganjar Pranowo memaparkan tujuan dari Ekonomi Hijau yang tengah disuarakan.

"Kalau saya boleh bercerita, kenapa sih mesti Ekonomi Hijau? Jumlah penduduk banyak, kondisi lingkungan mulai dalam ancaman yang luar biasa, polusi muncul, sampah banyak, dan orang sekarang mulai mencari-cari dimana tempat yang paling nyaman agar hidup bisa sehat sampai makanan pun di cari yang sehat," papar Ganjar Pranowo dalam acara DEMOKR(E)ASI hari ini.

