Dukung Ekonomi Hijau, Ketua TPN Ganjar-Mahfud: Kita Ingin Hidup dengan Udara Segar

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menghadiri acara diskusi yang bertajuk DEMOKR(E)ASI di Gedung Sebaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Arsjad Rasjid hadir sebagai Dewan Pakar bersama Yanuar Nugroho (Akademisi, Pakar dan Praktisi Kebijakan Publik) dan Satya Heragandhi (Ketua Tim Program Unggulan TPN Ganjar Mahfud).

Sebelumya, Ganjar Pranowo yang hadir langsung ditengah peserta menjabarkan soal Ekonomi Hijau.

Bagi Arsjad, ekonomi hijau harus diterapkan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Di mana sebelumnya Ganjar Pranowo menyampaikan alasannya untuk mencanangkan ekonomi hijau di Indonesia.

"Kalau saya boleh bercerita, kenapa sih mesti ekonomi hijau? Jumlah penduduk banyak, kondisi lingkungan mulai dalam ancaman yang luar biasa, polusi muncul, sampah banyak, dan orang sekarang mulai mencari-cari dimana tempat yang paling nyaman agar hidup bisa sehat sampai makanan pun di cari yang sehat," papar Ganjar Pranowo dalam acara DEMOKR(E)ASI.

Arsjad kemudian diberi kesempatan untuk menanggapi pemaparan Ganjar Pranowo. Dia juga tampak antusias ketika menyampaikan aspirasinya.

"Buat saya green economy bicara hari ini dan masa depan. Intinya kita sadari bahwa sekarang ini bagaimana nih kita hidup tidak merusak lingkungan. Karena balik lagi, kita hidup ingin menghirup udara segar," ujar Arsjad.