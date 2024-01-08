Survei Digital iNews: 5 Persen Responden Berubah Pilihan usai Nonton Debat Ketiga Capres

JAKARTA - Debat ketiga Calon Presiden 2024 telah berlangsung pada Minggu (7/1/2024) malam di Istora Senayan, Jakarta. Debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Debat Minggu malam sekaligus menjadi debat kedua bagi tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Di tengah debat berlangsung, iNews melakukan Survei Digital kepada para penonton yang menyaksikan program "Debar" Dengar Bareng Debat Pilpres 2024 di kanal YouTube Official iNews sejak Minggu pukul 17:00 hingga pukul 22:00 WIB.

Berdasarkan survei itu, sebanyak 78 persen responden menyatakan mantap dengan pilihan semula setelah menyaksikan debat ketiga Pemilu Presiden 2024.

Sementara itu jumlah responden yang masih ragu terhadap pilihan politiknya sebesar 9 persen. Kemudian, sebanyak 8 persen responden menyatakan jadi punya pilihan dan 5 persen responden berubah pilihan usai menyaksikan debat antara Anies, Prabowo dan Ganjar.