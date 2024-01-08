Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Komitmen Tak Akan Tampung Orang Titipan Parpol Pendukung, Ganjar Bertekad Bikin Kabinet Ahli

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |20:54 WIB
Komitmen Tak Akan Tampung Orang Titipan Parpol Pendukung, Ganjar Bertekad Bikin Kabinet Ahli
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo komitmen tak akan menampung "orang titipan" partai politik (parpol) pendukung dalam kabinet bila terpilih menjadi Presiden ke-8 RI. Bahkan, ia bertekad akan mewujudkan kabinet ahli.

Tekad itu sekaligus menjawab pertanyaan terkait fenomena orang titipan parpol dalam kabinet dalam acara "Demokr(e)asi" di Gedung Serbaguna GBK, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2023) malam.

"Ada dua cara menentukan, yang pertama adalah kabinet ahli. Kabinet ahli ini memang mesti didorong mulai sekarang," terang Ganjar langsung disambut tepuk tangan para penonton yang sebagian besar anak muda.

Ganjar pun mengaku telah menyicil untuk menyari orang kompeten guna dimasukan dalam kabinet, meskipun hari pemungutan suara masih lama. Ia menegaskan, pencarian figur untuk menduduki kabinet itu dilakukan secara teknokratis.

Halaman:
1 2
      
