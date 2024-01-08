Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Bocoran Pidato Politik Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-51 PDIP, Tak Semua Kader Diundang

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:07 WIB
Ini Bocoran Pidato Politik Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-51 PDIP, Tak Semua Kader Diundang
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pidato dalam acara pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP yang akan digelar di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, pada tanggal 10 Januari 2024 mendatang.

"Seluruh calon anggota legislatif, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan mengikuti secara daring terhadap acara yang diadakan di Sekolah Partai untuk mendengarkan pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Doktor Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam jumpa persnya yang digelar di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Hasto menyebut, akan ada beberapa hal yang akan disampaikan Megawati dalam pidatonya. Dia mengakui, salah satu yang disampaikan kepada kadernya terkait dinamika dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Maka, pidato ketua Umum pada pembukaan rangkaian HUT PDIP adalah untuk menyampaikan suatu perjalanan panjang dari PDI-Perjuangan, dan pesan-pesan politik yang akan beliau sampaikan menghadapi Pemilu," ujarnya.

Hasto melanjutkan, tidak semua kader diundang ke Sekolah Partai saat peringatan HUT PDIP. Dia mengungkap, jumlah undangan hanya 51 orang.

