HOME NEWS NASIONAL

Eks Direktur WHO: Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

Aufi Shabirah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:11 WIB
Eks Direktur WHO: Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif
Turunkan Prevelensi Merokok Butuh Strategi/Ilustrasi Freepik
JAKARTA – Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif untuk menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi.

Mantan Direktur Kebijakan Penelitian dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia, Tikki Pangestu mengatakan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok.

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria. Adapun setiap tahunnya, sekitar 230 ribu orang di Indonesia karena merokok atau penyakit yang berhubungan dengan tembakau.

“Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak,” ujar Tikki, Senin (8/1/2024).

Menurutnya, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.

“Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi,” ujarnya.

Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.

“Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah,” ungkapnya.

