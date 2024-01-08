Sapa Warga Tangerang, Presiden Jokowi Bagi-Bagi Kaos dan Sembako

TANGERANG - Usai meresmikan Jembatan Cisadane Tangerang pada Senin (8/1/2024) sore, Presiden Jokowi menyempatkan diri menyapa warga di sekitar jembatan yang turut menyaksikan jalannya acara.

Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kapolri Listyo Sigit, Pangdam, PJ Gubernur Banten dan PJ Wali Kota Tangerang, serta pejabat lainnya, Presiden Jokowi bersalaman dan melayani permintaan foto bersama warga.

“Apa kabar?” sapa Jokowi yang disambut teriakan baik dan salaman tangan para warga.

Kemudian, petugas Paspampres menyiagakan puluhan kantong sembako bertuliskan Istana Kepresidenan, serta kaos yang masih dibungkus plastik. Presiden Jokowi beberapa kali terlihat melempar kaos kepada warga.

Adapun kantong yang dibagikan berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 lite1 kilogram, teh kemasan, dan biscuit satu bungkus, dibagikan kepada warga yang sekiranya membutuhkan. Seperti warga lansia, ibu yang menggendong anak, Paspampres pun siaga bilamana kondisinya kisruh karena warga yang akan rebutan sembako tersebut.