HOME NEWS NASIONAL

Kala Ganjar Pranowo Kena Roasting Fico Fachriza soal Outfit Debat Capres

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:17 WIB
Kala Ganjar Pranowo Kena <i>Roasting</i> Fico Fachriza soal <i>Outfit</i> Debat Capres
Ganjar Pranowo kenakan jaket boomber (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri acara diskusi DEMOKR(E)ASI yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Acara yang dihadiri ratusan anak muda tersebut dipandu oleh komedian Fico Fachriza. Dengan guyonan khasnya, Fico tak jarang mengocok perut para peserta yang hadir.

Bahkan, komedian berusia 29 tahun itu juga sempat meroasting Ganjar ketika tiba di tengah peserta diskusi.

"Selamat malam Ketua Pinguin, auranya cerah sekali, hari ini bangga bisa nge-MC di tengah Capres," kata Fico menyambut kedatangan Ganjar Pranowo.

Disela-sela obrolan, Fico kembali bergurau dengan Ganjar. Dia mengungkit suasana tegang ketika menjalani sesi debat pada hari Minggu kemarin.

"Semalam panas banget ya, kayak bukan Debat Capres, tapi Debat Kusir. Untung bapak semalam pakai jaket boomber, kalau pakai putih hitam disangka wasit Smack Down," ujar Fico disambut tawa peserta.

