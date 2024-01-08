Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya

Aufi Shabirah , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:18 WIB
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
Diskusi Publik MPW Pemuda ICMI Riau
A
A
A

JAKARTABawaslu Provinsi Riau Amirudin Sijaya mengatakan, sebagian masyarakat saat ini tidak percaya terhadap penyelenggaran pemilu. 

"Kami berharap semua stakeholder Pemilu bisa berkomitmen untuk terselenggaranya Pemilu yang bersih, adil dan jujur," ujarnya saat menghadiri diskusi publik yang diadakan MPW Pemuda ICMI Riau, Senin (8/1/2024).

"Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang legitimatif yang benar-benar dipercaya oleh masyarakat,"sambungnya.

Menurutnya, Pemilu adalah instrument satu-satunya dalam negara demokrasi untuk menghasilkan Pemerintahan yang berkualitas mewakili harapan Rakyat.

"Jangan sampai Pemilu dirusak oleh kepentingan segelintir orang yang memiliki tujuan pragmatis dengan menggadaikan kepentingan dan tujuan megara dan bangsa yang sangat besar," ujarnya.

Tokoh Masyarakat Riau Chaidir, mengharapkan bahwa elemen negara seperti TNI, Polri dan ASN harus memastikan jalannya pemilu dengan jujur.

"Ini penting sebab kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia jauh lebih penting diatas semua kepentingan," kata Chaidir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
