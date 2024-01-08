Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Temuan Komnas HAM soal Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Ada Pemukulan dengan Batu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:27 WIB
Temuan Komnas HAM soal Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali: Ada Pemukulan dengan Batu
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sejumlah temuan dari hasil pemantauan yang dilakukan atas kasus dugaan pelanggaran HAM oleh oknum TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. Selain mendapat pukulan menggunakan tangan kosong, Komnas HAM juga menemui korban dipukul menggunakan batu.

Temuan itu didapatkan saat Komnas HAM melakukan pemantauan langsung di Boyolali, Jawa Tengah pada 5-8 Januari 2024. Komnas HAM juga memastikan telah mewawancarai korban.

“Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban antara lain pemukulan dengan tangan kosong, pemukulan dengan batu, penendangan, penyeretan dan pemitingan,” kata Komisioner Tim Pemilu Komnas HAM Saurli P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Senin (8/1/2024).

Dari sejumlah tindak kekerasan itu, korban tujuh orang relawan Ganjar-Mahfud itu pun mendapat luka dan cidera yang bervariasi. Selain itu juga ada pengrusakan material berupa sepeda motor yang diterima korban.

“Dampak kekerasan yang dialami korban antara lain kepala bengkak, bibir pecah, hidung berdarah, mata leban dan pendarahan, rahang dan mulut bengkak, gigi tanggal, luka gores di tangan dan kaki dan nyeri di pinggang,” ucapnya.

“Dampak kekerasan lain berupa kerusakan sepeda motor,” tambahnya.

Saurli mengatakan fakta temuan itu baru didapatkan dari korban. Kendati demikian ia memastikan pola penghimpunan informasi yang dilakukan Komnas HAM seluruhnya sesuai.

“Kami telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada semua korban, seluruh korban kami berhasil temui,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/337/3167195//anis_hidayah-NDiy_large.jpg
Komnas HAM Minta Polisi Profesional, Tidak Sembarangan Menangkap Terkait Unjuk Rasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/337/3166648//demonstrasi-MfT7_large.jpg
Ini Hasil Pemantauan Komnas HAM soal Aksi Demo 28-30 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166332//massa_demo_di_pejompongan-Isp6_large.jpeg
Komnas HAM Catat 951 Orang Ditangkap Polisi saat Demo pada 25-28 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/338/3166300//ojol-p0Zi_large.jpg
Tragedi Ojol Dilindas Rantis, Komnas HAM: Diduga Kuat Penggunaan Kekuatan Berlebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162412//komnas_ham-Pgb7_large.jpg
Posting Bendera One Piece, Komnas HAM: Luffy Ajari Kita Melawan Penindasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161000//bendera_one_piece-kO5U_large.jpg
Komnas HAM: Pengibaran Bendera One Piece Simbol Berekspresi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement