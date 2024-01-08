Ketika Young Lex Tanya ke Ganjar soal Dukungan Produk Lokal

Young Lex tanya ke Ganjar soal dukungan pada produk lokal (Foto: MPI)

JAKARTA - Musisi Young Lex, menghadiri acara diskusi DEMOKR(E)ASI di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Sang rapper diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo selaku Calon Presiden 2024.

"Saya di sini mewakili rakyat. Meskipun saya mengenakan batik ini, ternyata saya belum sepenuhnya mendukung produk lokal, karena bahannya kita impor, pewarnanya, campingnya, dan lain-lain," ujar Young Lex di panggung DEMOKR(E)ASI, Senin (8/1/2024).

"Pertanyaan saya, kalau bapak terpilih, bagaimana keterpihakan bapak soal ini (produk lokal) gimana? Mohon dijelaskan secara teknis," sambungnya.

Ganjar Pranowo kemudian menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menilai jika bentuk dukungannya terhadap produk lokal dengan konsisten menggunakannya.

"Dibeli dan dipakai, memang bahannya dari mipor lalu gimana? Mau diapain lagi, memang belum ada (bahannya)," ujar Ganjar Pranowo.

"Percaya enggak dengan kemampuan dalam negeri? Kalau Anda tidak percaya, sampai kapan pun juga tidak maju. Ada sepatu, ternyata memang beberapa bahannya dari luar, tapi karena saya menghormati pembuatnya," kata dia lagi.