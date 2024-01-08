Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Young Lex Tanya ke Ganjar soal Dukungan Produk Lokal

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |21:40 WIB
Ketika Young Lex Tanya ke Ganjar soal Dukungan Produk Lokal
Young Lex tanya ke Ganjar soal dukungan pada produk lokal (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Musisi Young Lex, menghadiri acara diskusi DEMOKR(E)ASI di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Sang rapper diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Ganjar Pranowo selaku Calon Presiden 2024.

"Saya di sini mewakili rakyat. Meskipun saya mengenakan batik ini, ternyata saya belum sepenuhnya mendukung produk lokal, karena bahannya kita impor, pewarnanya, campingnya, dan lain-lain," ujar Young Lex di panggung DEMOKR(E)ASI, Senin (8/1/2024).

"Pertanyaan saya, kalau bapak terpilih, bagaimana keterpihakan bapak soal ini (produk lokal) gimana? Mohon dijelaskan secara teknis," sambungnya.

Ganjar Pranowo kemudian menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menilai jika bentuk dukungannya terhadap produk lokal dengan konsisten menggunakannya.

"Dibeli dan dipakai, memang bahannya dari mipor lalu gimana? Mau diapain lagi, memang belum ada (bahannya)," ujar Ganjar Pranowo.

"Percaya enggak dengan kemampuan dalam negeri? Kalau Anda tidak percaya, sampai kapan pun juga tidak maju. Ada sepatu, ternyata memang beberapa bahannya dari luar, tapi karena saya menghormati pembuatnya," kata dia lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement