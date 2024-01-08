Mahfud MD Nilai Ganjar Pranowo Unggul di Semua Lini Pada Debat Ketiga Pilpres 2024

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai bahwa pasangannya yakni Ganjar Pranowo memenangkan semua lini pada debat ketiga Pilpres 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

"Paslon Nomor 3 menang di semua lini. Tidak ada perdebatan tentang hal itu di publik," kata Mahfud kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Mahfud juga menyinggung mengenai perbedaan data kinerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yang dimiliki Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan data yang dipegang Prabowo Subianto. Perbedaan data itu, kata Mahfud, sebaiknya dibahas saat debat, bukan berdua di tempat lain.

Namun Mahfud mempersilakan Anies jika ingin menyambut tawaran Prabowo untuk bertemu di luar Debat Pilpres 2024 untuk membahas perbedaan data pembangunan sistem Pertahanan Keamanan (Hankam).

"Silakan saja Pak Anies mau datang kalau diajak, tapi menurut saya itu debat. Debat itu datanya dibuka disaat berdebat bukan ngomong berdua. Dan, tidak semua yang ditanyakan itu rahasia," ucap Mahfud.