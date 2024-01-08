Momen Kocak Fico Singgung Program Makan Siang Gratis saat Pakar Jelaskan Sampah Makanan

JAKARTA - Ada momen lucu saat pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho memaparkan terkait data mengenai produksi sampah dalam acara Demokreasi yang digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024).

Mulanya, Yanuar mengungkap data KLHK menyebut sampah yang diroduksi setiap tahun di Indonesia itu sebesar itu 68,5 juta ton. 40 persennya Dari 68,5 juta ton itu, kata dia, merupakan sampah makanan.

"Indonesia itu nomor dua di dunia penghasil sampah makanan setelah Arab," kata Yanuar dalam paparannya.

Suasana yang semula serius ini berubah menjadi momen lucu yang mengundang gelak tawa ketika komika Fico Fachriza yang bertindak sebagai pemandu acara, dengan wajah polosnya menyinggung program makan siang gratis dengan sebuah pertanyaan.

"40 persen dari 68 setengah juta Ton itu makanan, dan itu terjadi sebelum ada makan siang gratis?" Tanya Fico yang langsung disambut gelak tawa para anak muda yang hadir di lokasi.

"Oh iya betul, bisa kebayang gak? Jadi kebayang enggak?," jawab Yanuar menimpali.

(Khafid Mardiyansyah)