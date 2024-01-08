Ganjar Pastikan Tak Akan Bergantung Pada Pimpinan Parpol Saat Usulkan UU Bila Jadi Presiden

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo bertekad tak akan bergantung pada pimpinan partai politik (parpol) saat usulkan sebuah undang-undang (UU) ketika menjadi Presiden ke-8 RI.

Tekad itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan terkait langkah sulitnya sejumlah UU diusulkan pemerintah ke DPR guna disahkan lantaran butuh persetujuan pimpinan parpol, salah satunya UU Perampasan Aset.

"Akan sangat berbeda ketika saya naik ke presiden presidennya namanya Ganjar Pranowo. Maka dia yang akan memutuskan tidak lagi kemudian cerita yang lain dalam posisi sebagai seorang eksekutif," terang Ganjar di acara DEMOKR(E)ASI, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

BACA JUGA: Mahfud MD Nilai Ganjar Pranowo Unggul di Semua Lini Pada Debat Ketiga Pilpres 2024

Kendati demikian, Ganjar mengamini bajwa memang ada fenomena sejumlah RUU butuh persetujuan pimpinan parpol untuk disahkan. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran regukasi tersebut bisa menjadi gangguan untuk segelintir kelompkok.

"Jadi tidak semuanya. Ada UU yang memang kadang lobby-nya panjang sekali, ada yang kadang karena kemudian mungkin ada kepentingan yang tidak merasa terganggu bahwa ini baik itu terjadi itu realitas yang ada," tutur Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)