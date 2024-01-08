Tegaskan Komitmen Atas Ekonomi Kreatif di Indonesia, Ganjar Janji Hidupkan Lagi Bekraf Jika Terpilih

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menunjukkan komitmennya terhadap industri ekonomi Kreatif di Indonesia ke depan. Sebagai bentuk komitmennya, Ganjar mengungkap bahwa dirinya akan menghidupkan kembali Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Hal ini diungkapkan Ganjar saat sesi tanya jawab dengan creator bernama Faza Meonk atau akrab disapa Juki. Dalam kesempatan itu, Juki yang menjadi panelis dalam acara bertanya soal desain besar atau grand plan Ganjar terhadap ekonomi kreatif.

Menjawab pertanyaan itu, Ganjar kemudian bercerita jika dirinya pernah bertemu dengan para pelaku industri kreatif. Dalam pertemuan itu, kata dia, mereka berbicara mengenai kelembagaan.

"Menurutmu (Bekraf) perlu kembali gak?," tanya Ganjar ke Juki dalam acara Demokreasi yang digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024) malam.

Juki pun dengan tegas menjawab setuju jika perlu dikembalikkannya Bekraf untuk benar-benar fokus dan terarah terhadap persoalan yang menyangkut dunia ekonomi kreatif.

"Oke kita Kembalikkan besok. Kongkrit ya?," ujar Ganjar.