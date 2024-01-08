Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Ganjar Geliatkan Industri Ekonomi Kreatif: Beri Insentif Hingga Dorong Peran Dubes untuk Memasarkan Produk

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |23:11 WIB
Cara Ganjar Geliatkan Industri Ekonomi Kreatif: Beri Insentif Hingga Dorong Peran Dubes untuk Memasarkan Produk
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo membocorkan cara untuk menggeliatkan industri ekonomi kreatif. Salah satunya, dengan memberikan fasilitas pada pelaku ekonomi kreatif berupa fasilitas.

"Baaimana cara fasilitasnya, insentif yang bisa diberikan termasuk akses permodalan, mungkin perpajakan," kata Ganjar di acara DEMOKR(E)ASI, di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Selain itu, Capres yang didukung Partai Perindo ini juga akan mendorong peran diplomat untuk memasrakan prodak kreatif lokal di luar negeri.

"Ini jadi penting maka peran dubes-dubes ini sekarang kita dorong untuk tak hanya fasilitasi, tapi sekaligus memasarkan" tegas Ganjar.

Selain itu, ia merasa, pelaku ekonomi kreatif perlu belajar dengan negara lain seperti, India dan Korea Selatan. Dengan begitu, ia merasa, akan tumbuh talent berbakat.

"Kemudia talent-talentnya kita buka, kita dorong, targetkan kira-kira kalau kita sendiri ingin mengembangkan itu gimana," ucap Ganjar.

(Khafid Mardiyansyah)

      
