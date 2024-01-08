Cerita Ganjar Bantu Siswa yang Ijazahnya Ditahan Bikin Salut Rapper Young Lex

JAKARTA - Rapper kenamaan, Young Lex, turut hadir di acara diskusi Demokreasi yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung Serbaguna, Senayan, Jakarta, Senin (8/1/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Young Lex juga menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Calon Presiden nomor urut 3 tersebut.

Dia pun mengaku penasaran terkait dukungan Ganjar terhadap produk lokal.

"Pertanyaan saya, kalau bapak terpilih, bagaimana keterpihakan bapak soal ini gimana? Mohon dijelaskan secara teknis," ujar Young Lex.

"Dibeli dan dipakai, memang bahannya dari impor lalu gimana mau diapain lagi memang belum ada," jawab Ganjar Pranowo.