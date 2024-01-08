Kaum Difabel di Tangerang Dukung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

TANGERANG SELATAN - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, rupanya pernah meraih 3 kali penghargaan sebagai pembina pemenuhan hak disabilitas di dunia kerja inklusif. Hal itu dicapainya saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Penghargaan itu 3 kali diterima Ganjar berturut-turut sejak 2020 hingga 2022. Dedikasinya sebagai kepala daerah dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas di dunia kerja inklusif menjadi dasar penilaian oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

BACA JUGA: Ketika Ganjar Cecar Prabowo soal Penurunan Indeks Pertahanan Indonesia

"Saya sangat yakin, dalam tingkat provinsi saja beliau telah mencapai itu. Apalagi kalau nanti beliau menjadi presiden. Tentu beliau akan mempunyai kebijkan yang harus diikuti oleh seluruh daerah," terang Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Banten, Rano Karno, usai menghadiri deklarasi dukungan ratusan kaum difabel di Vila Dago, Pamulang, Tangsel, Minggu (7/1/2024).

Dalam deklarasi, ratusan penyandang disabilitas datang dari berbagai wilayah di Tangerang Raya. Politisi PDI Perjuangan itu mengungkap keprihatinannya dengan kondisi sekira 23 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia.