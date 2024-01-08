Hujan Deras, 40 Rumah di Jonggol Bogor Terendam Banjir

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terendam banjir. Bencana itu disebabkan hujan deras yang membuat aliran sungai meluap ke pemukiman.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran anak Sungai Cipandan mengakibatkan banjir di wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 40 rumah warga yang terdampak banjir tersebut.