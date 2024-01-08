Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, 40 Rumah di Jonggol Bogor Terendam Banjir

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |01:07 WIB
Hujan Deras, 40 Rumah di Jonggol Bogor Terendam Banjir
Sebanyak 40 rumah di Jonggol, Bogor, terendam banjir. (BPBD Bogor)
A
A
A

 

BOGOR - Puluhan rumah warga di wilayah Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terendam banjir. Bencana itu disebabkan hujan deras yang membuat aliran sungai meluap ke pemukiman.

"Dikarenakan hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran anak Sungai Cipandan mengakibatkan banjir di wilayah tersebut," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB. Berdasarkan hasil kaji cepat, terdapat 40 rumah warga yang terdampak banjir tersebut.

