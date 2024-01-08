Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim pada Sore Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |04:45 WIB
Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim pada Sore Hari
Hujan diperkirakan guyur Jakarta hari ini. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Senin (8/1/2024). Hujan disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari.

“Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakbar, Jaksel dan Jaktim pada sore hingga malam hari,” demikian peringatan dini di laman resmi BMKG, Senin (8/1/2024).

BMKG memperkirakan untuk seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari akan berawan.

Sementara untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang pada siang hari.

Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan hujan disertai dengan petir pada siang harinya. Sedangkan, untuk malam hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan.

Suhu pada hari ini berkisar 24-29 derajat Celsius dengan kelembaban udara 75 sampai dengan 100 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170184/hujan-7fB1_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement