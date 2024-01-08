Waspada Hujan Disertai Petir di Jaksel, Jakbar, dan Jaktim pada Sore Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Senin (8/1/2024). Hujan disertai kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur pada sore dan malam hari.

“Waspada potensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Jakbar, Jaksel dan Jaktim pada sore hingga malam hari,” demikian peringatan dini di laman resmi BMKG, Senin (8/1/2024).

BMKG memperkirakan untuk seluruh wilayah Jakarta pada pagi hari akan berawan.

Sementara untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang pada siang hari.

Sementara untuk wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan hujan disertai dengan petir pada siang harinya. Sedangkan, untuk malam hari seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan hujan ringan.

Suhu pada hari ini berkisar 24-29 derajat Celsius dengan kelembaban udara 75 sampai dengan 100 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)