77 Rumah Warga di Gunung Sindur Bogor Terdampak Angin Puting Beliung

BOGOR - Puluhan rumah warga yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor diterjang puting beliung. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Disebabkan hujan deras dan angin puting beliung mengakibatkan rumah terdampak," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam dalam keterangannya, Minggu (7/1/2024).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.30 WIB sore tadi. Yang mana, angin puting beliung melanda 4 RT dalam satu wilayah kampung yang sama.

"Mengalami kerusakan di bagian atap rumah dan dinding," jelasnya.