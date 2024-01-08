Cabuli Siswi SD, Oknum ASN Dishub DKI Diberhentikan Sementara

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku hanya memberhentikan sementara oknum anggota Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang melecehkan anak di bawah umur.

"Terkait adanya laporan aduan pencabulan tersebut, kami telah melakukan klarifikasi ke Polres Jakarta Pusat terkait penangkapan pegawai terduga (RT) yang dalam proses pemeriksaan Polres JakPus," ujar Syafrin Liputo, Senin (8/1/2024).

Syafrin mengaku ingin menunggu proses hukum lebih lanjut terkait kasus tersebut.

"Sesuai hasil klarifikasi, dimana terhadap penetapan tersangka kepada Pegawai ybs, Dishub akan mengajukan usulan pemberhentian sementara ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), karena ybs sudah dalam tahapan proses penyidikan dan menunggu proses pengadilan," kata Syafrin.

Terkait apakah oknum tersebut akan diberikan sanksi pemecatan dari Dishub DKI, Syafrin menyebutkan Pemprov DKI Jakarta baru akan menunggu keputusan final pengadilan.

"Untuk penetapan status kepegawaian selanjutnya, kami akan menunggu inkrah penetapan pengadilan," pungkas Syafrin Liputo.