Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cabuli Siswi SD, Oknum ASN Dishub DKI Diberhentikan Sementara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:17 WIB
Cabuli Siswi SD, Oknum ASN Dishub DKI Diberhentikan Sementara
Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengaku hanya memberhentikan sementara oknum anggota Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang melecehkan anak di bawah umur.

"Terkait adanya laporan aduan pencabulan tersebut, kami telah melakukan klarifikasi ke Polres Jakarta Pusat terkait penangkapan pegawai terduga (RT) yang dalam proses pemeriksaan Polres JakPus," ujar Syafrin Liputo, Senin (8/1/2024).

Syafrin mengaku ingin menunggu proses hukum lebih lanjut terkait kasus tersebut.

"Sesuai hasil klarifikasi, dimana terhadap penetapan tersangka kepada Pegawai ybs, Dishub akan mengajukan usulan pemberhentian sementara ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), karena ybs sudah dalam tahapan proses penyidikan dan menunggu proses pengadilan," kata Syafrin.

Terkait apakah oknum tersebut akan diberikan sanksi pemecatan dari Dishub DKI, Syafrin menyebutkan Pemprov DKI Jakarta baru akan menunggu keputusan final pengadilan.

"Untuk penetapan status kepegawaian selanjutnya, kami akan menunggu inkrah penetapan pengadilan," pungkas Syafrin Liputo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951//pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175834//pencabulan-L7Uz_large.jpg
Parah! Baru Bebas Bersyarat, Lansia di Cakung Kembali Cabuli Bocah 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742//pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173760//kasus_pencabulan-TmRx_large.jpg
Bejat! Dua Lansia Kembar di Bekasi Cabuli Tetangga Penyandang Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/33/3172644//sule_ditilang_petugas_dishub-blWk_large.JPG
Ini Sebabnya Sule Ditilang Petugas Dishub Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement