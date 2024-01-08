Tragis! Pedagang Pasar Kramat Jati Tewas Usai Disiram Air Keras Lalu Dibacok

JAKARTA - Seorang pedangan buah semangka tewas saat sedang berjualan di pasar induk Kramatjati, Jakarta Timur pada Senin (8/1/2024) sekitar pukul 01.00 WIB. Korban tewas diduga disiram air keras oleh para pelaku saat sedang melayani pembeli.

Video detik-detik korban diserang oleh para pelaku sempat diunggah ulang oleh akun Instagram @jakut.info. Terlihat saat itu, pelaku tiba-tiba mendatangi korban dengan langsung menyiram diduga air keras. Komplotan pelaku juga nampak membawa senjata tajam untuk melukai korban.

Peristiwa tersebut, juga dibenarkan oleh Kapolsek Kramatjati Kompol Tuti Aini. Dia menyebut pelaku langsung melarikan diri usai melukai korban.

“Pelaku tadi sudah melakukan pembacokan langsung kabur ke Pamulang ke tempat omnya,” kata Tuti, Senin (8/1/2024).

Pihaknya yang mengetahui itu langsung memburu pelaku, alhasil pelaku berhasil ditangkap di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (8/1/2024). Pelaku berinisial DJ ditangkap beserta barang bukti sajam jenis celurit.

“Belum satu kali 12 jam aja juga belum, karena kami dapat info tadi pagi jam 04.00 WIB subuh langsung kami ke tempat kejadian perkara (TKP) anggota Kanit Reskrim dan rekan-rekan ke TKP langsung pengembangan dan itu ketangkap di Pamulang,” katanya.