Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pedagang Pasar Kramat Jati Tewas Usai Disiram Air Keras Lalu Dibacok

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |17:18 WIB
Tragis! Pedagang Pasar Kramat Jati Tewas Usai Disiram Air Keras Lalu Dibacok
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pedangan buah semangka tewas saat sedang berjualan di pasar induk Kramatjati, Jakarta Timur pada Senin (8/1/2024) sekitar pukul 01.00 WIB. Korban tewas diduga disiram air keras oleh para pelaku saat sedang melayani pembeli.

Video detik-detik korban diserang oleh para pelaku sempat diunggah ulang oleh akun Instagram @jakut.info. Terlihat saat itu, pelaku tiba-tiba mendatangi korban dengan langsung menyiram diduga air keras. Komplotan pelaku juga nampak membawa senjata tajam untuk melukai korban.

 BACA JUGA:

Peristiwa tersebut, juga dibenarkan oleh Kapolsek Kramatjati Kompol Tuti Aini. Dia menyebut pelaku langsung melarikan diri usai melukai korban.

“Pelaku tadi sudah melakukan pembacokan langsung kabur ke Pamulang ke tempat omnya,” kata Tuti, Senin (8/1/2024).

 BACA JUGA:

Pihaknya yang mengetahui itu langsung memburu pelaku, alhasil pelaku berhasil ditangkap di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (8/1/2024). Pelaku berinisial DJ ditangkap beserta barang bukti sajam jenis celurit.

“Belum satu kali 12 jam aja juga belum, karena kami dapat info tadi pagi jam 04.00 WIB subuh langsung kami ke tempat kejadian perkara (TKP) anggota Kanit Reskrim dan rekan-rekan ke TKP langsung pengembangan dan itu ketangkap di Pamulang,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement