Relawan Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Pelosok Bogor, Masuk ke Daerah Tak Terjamah

BOGOR - Komunitas 'Peluru Tak Terkendali' melakukan aksi blusukan ke daerah pelosok di Kabupaten Bogor untuk memulai langkah politik memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, komunitas Peluru Tak Terkendali merupakan salah satu relawan Ganjar-Mahfud. Ketua Umum Peluru Tak Terkendali, Young Lex mengatakan blusukan ini menyasar kalangan Gen Z yang berada di daerah yang jarang dijamah partai politik.

"Kami memulai blusukan dengan canvassing ke rumah warga di Taman Sari, memulai diskusi dengan tokoh masyarakat dan RT, serta menginap di rumah untuk diskusi politik dan ideologi kebangsaan bersama anak-anak muda milenial dan Gen Z," kata Young Lex dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2024).

Blusukan Peluru Tak Terkendali dilakukan dengan eksplorasi inovasi bersama Jimi Hantu, seorang tokoh rekayasa nabati dan Youtuber terkemuka. Jimi Hantu memamerkan formulanya untuk membuat madu tanpa lebah, hanya dengan memanfaatkan langsung pisang dan anggur sebagai bahan dasar.

"Dia juga menghadirkan beras dari jagung dan singkong dengan kandungan yang tak kalah bermutu," kata Young Lex.

Tak hanya itu, Peluru Tak Terkendali juga berkolaborasi menggelar acara dengan komunitas GanjarKEUN, di bawah kepemimpinan Bahruddin dan Anang Hermansyah, bersama warga Desa Sukamantri.