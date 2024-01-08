Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Pelosok Bogor, Masuk ke Daerah Tak Terjamah

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |19:41 WIB
Relawan Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Pelosok Bogor, Masuk ke Daerah Tak Terjamah
Relawan Ganjar-Mahfud kampanye di pelosok Bogor (Foto: Istimewa)
A
A
A

BOGOR - Komunitas 'Peluru Tak Terkendali' melakukan aksi blusukan ke daerah pelosok di Kabupaten Bogor untuk memulai langkah politik memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam konstestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Untuk diketahui, komunitas Peluru Tak Terkendali merupakan salah satu relawan Ganjar-Mahfud. Ketua Umum Peluru Tak Terkendali, Young Lex mengatakan blusukan ini menyasar kalangan Gen Z yang berada di daerah yang jarang dijamah partai politik.

"Kami memulai blusukan dengan canvassing ke rumah warga di Taman Sari, memulai diskusi dengan tokoh masyarakat dan RT, serta menginap di rumah untuk diskusi politik dan ideologi kebangsaan bersama anak-anak muda milenial dan Gen Z," kata Young Lex dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/1/2024).

Blusukan Peluru Tak Terkendali dilakukan dengan eksplorasi inovasi bersama Jimi Hantu, seorang tokoh rekayasa nabati dan Youtuber terkemuka. Jimi Hantu memamerkan formulanya untuk membuat madu tanpa lebah, hanya dengan memanfaatkan langsung pisang dan anggur sebagai bahan dasar.

"Dia juga menghadirkan beras dari jagung dan singkong dengan kandungan yang tak kalah bermutu," kata Young Lex.

Tak hanya itu, Peluru Tak Terkendali juga berkolaborasi menggelar acara dengan komunitas GanjarKEUN, di bawah kepemimpinan Bahruddin dan Anang Hermansyah, bersama warga Desa Sukamantri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement