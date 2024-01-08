Ganjar-Mahfud Pastikan Penyandang Disabilitas Bisa Akses Kesetaraan dalam Hidup

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang tergabung dalam Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif), menggelar acara Nonton Bareng Debat Capres 38 Provinsi secara serentak, pada Minggu 8 Januari 2024.

Acara Nonton Bareng Capres Progresif tingkat nasional difokuskan di tiga titik yaitu Johar Baru, Jakarta Pusat; Pondok Gede, Bekasi; dan Kota Depok, Jawa Barat.

Di Kota Depok, Progresif menggelar Nonton Bareng Debat Capres bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Acara nonton bareng juga menghadirkan diskusi bertema “Pemberdayaan dan Pengikutsertaan Disabilitas dalam Pembangunan Indonesia Lebih Baik”.

Dalam nonton bareng, Progresif turut menyediakan juru bahasa isyarat untuk mempermudah penyandang disabilitas tunarungu mengakses materi debat capres. Pelibatan penyandang disabilitas dalam nonton bareng debat capres adalah bentuk komitmen Progresif untuk mendukung program-program Ganjar-Mahfud dalam mencapai Indonesia yang inklusi.

"Penyandang disabilitas merupakan warga Indonesia yang utuh dan wajib mendapatkan kesetaraan," ujar Direktur Teritorial dan Pemetaan Relawan Progresif Nasional, Endru Pastika dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).

Di Indonesia, masih ada tantangan yang mesti dihadapi oleh para penyandang disabilitas seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas, dukungan untuk meningkatkan kemandirian, dan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasangan Ganjar-Mahfud dalam visinya menitikberatkan perhatiannya dan menyediakan program Disabilitas Maju dan Produktif. Mereka memastikan kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.

“Sesuai dengan nilai relawan Progresif, yaitu gotong royong dan inklusif, maka kami dari relawan Progresif peduli dan mengajak saudara-saudara disabilitas untuk ikut serta bersama-sama dalam perjuangan mendukung paslon Ganjar dan Mahfud untuk Indonesia Lebih Baik,” tambahnya.