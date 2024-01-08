Kepergok Curi Susu di Minimarket Citayam, Pelaku Todongkan Senpi ke Karyawan

DEPOK - Viral aksi seorang pria mencuri sebuah kotak susu di sebuah minimarket di kawasan Pertanian Citayam, Bojonggede, Kabupaten Bogor wilayah hukum Polsek Bojonggede, kepergok penjaga toko diduga todongkan senjata api (senpi). Aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan laman Instagram @infodepok_id pada Senin (8/1/2024) siang.

"Tadi siang sekitar pukul 14.44 WIB di salah satu minimarket Pertanian Citayam terjadi aksi pencurian susu, aksi pelaku terekam CCTV. Saat pelaku coba ditangkap digeledah, tiba-tiba pelaku mengeluarkan benda berbentuk seperti pistol entah bohongan atau beneran," tulis caption laman Instagram @infodepok_id.

Sementara itu terpisah, Kanit Reskrim Polsek Bojonggede, AKP Ade Ahmad Sudrajat membenarkan aksi pencurian tersebut. Namun, Ia masih menduga yang digunakan pelaku diduga menyerupai senpi saat mencuri kotak susu.

"Betul infonya seperti itu, baru diduga menyerupai senjata api. Jadi lagi ngutil (mencuri -red) susu ketahuan sama penjaga toko," ucap Ade.

Ade menyebut jajarannya telah mengecek tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan. Menurutnya pelaku berhasil membawa kotak susu seharga Rp130 ribu dalam aksi pencurian tersebut.

"Kita langsung cek TKP dan meminta keterangan yang ada di TKP. Ada 1 kotak susu seharga Rp130 ribu (berhasil dicuri). Masih dalam penyelidikan (identitas pelaku)," tuturnya.

(Awaludin)