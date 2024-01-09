Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka Seperti Toko Kelontong, Begini Respon Ganjar

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |02:59 WIB
Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka Seperti Toko Kelontong, Begini Respon Ganjar
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo turut merespon ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tam semua data Kementerian Pertahanan (Kemhan) bisa dibuka seperti toko kelontong.

Pernyataan Jokowi, juga merupakan respon atas permintaan dua kandidat Capres 2024 yang menginginkan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto membuka data pertahanan dalam negeri saat Debat Ketiga Pilpres 2024.

Bagi Ganjar, dirinya hanya ingin jawaban dari Prabowi saja. Menurutnya, Prabowo bisa menyampaikan data Kemhan tertutup saat Debat Ketiga Pilpres 2024.

"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab (Prabowo) 'tidak bisa dibuka pak" kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Ia pun merasa, tak semua data pertahanan dalam negeri tertutup seperti apa yang dilontarkan Jokowi. Menurutnya, data pertahanan Indonesia terbuka seperti yang ditampilkan di situs Kemenkopolhukam.go.id.

"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," terang Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement