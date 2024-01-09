Jokowi Sebut Data Pertahanan Tak Semua Bisa Dibuka Seperti Toko Kelontong, Begini Respon Ganjar

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo turut merespon ihwal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut tam semua data Kementerian Pertahanan (Kemhan) bisa dibuka seperti toko kelontong.

Pernyataan Jokowi, juga merupakan respon atas permintaan dua kandidat Capres 2024 yang menginginkan Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto membuka data pertahanan dalam negeri saat Debat Ketiga Pilpres 2024.

Bagi Ganjar, dirinya hanya ingin jawaban dari Prabowi saja. Menurutnya, Prabowo bisa menyampaikan data Kemhan tertutup saat Debat Ketiga Pilpres 2024.

"Saya butuh jawaban saja, kalau memang tidak bisa kan dia jawab (Prabowo) 'tidak bisa dibuka pak" kata Ganjar saat ditemui di Gedung Serbaguna GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2024).

Ia pun merasa, tak semua data pertahanan dalam negeri tertutup seperti apa yang dilontarkan Jokowi. Menurutnya, data pertahanan Indonesia terbuka seperti yang ditampilkan di situs Kemenkopolhukam.go.id.

"Ada datanya di Kemenkopolhukam, terbuka itu di website," terang Ganjar.